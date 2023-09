Sala risponde a Scaroni: "Se potessi toglierei il vincolo: è una follia"

Nella giornata di ieri il Milan ha presentato ufficialmente il suo progetto per il nuovo stadio a San Donato che, adesso, dovrà essere messo al vaglio del comune dell'hinterland milanese. Il presidente rossonero Paolo Scaroni, però, non ha scartato del tutto l'ipotesi San Siro e ha dichiarato: "Non siamo qui a dire 'addio e grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. La posizione della sovrintendente è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire.

Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo.". La risposta di Beppe Sala, sindaco di Milano, non si è fatta attendere: "Se avessi la possibilità di togliere il vincolo, lo toglierei. Un vincolo del genere è una follia, dobbiamo capire cosa possiamo fare"