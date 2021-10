Sala sul nuovo stadio: "Milan e Inter mi hanno chiesto un incontro. La regola la conoscono tutti: alla fine decido io".

Intervenuto durante la conferenza stampa per annunciare la nuova composizione della giunta, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato così del nuovo stadio di Milano: "Inter e Milan mi hanno chiesto di incontrarli e lo farò presto, poi si farà il momento di decidere. Non tutti la vedono lo nello stesso modo, ma tutti sanno qual è la regola: se non si arriva ad una sintesi alla fine decido io. E' inutile mettere la mani avanti perché il tema delle discussioni con le società c'è ma non possiamo tenerli in ballo per illo tempore".