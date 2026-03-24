Salah lascia il Liverpool a fine stagione, l'annuncio dell'egiziano

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Dopo nove anni Momo Salah lascerà il Liverpool. Ad annunciare l’addio è stato proprio l’egiziano sui suoi account social: “Ciao a tutti. Purtroppo è arrivato il momento. Questa è la prima parte del mio addio. Lascerò il Liverpool alla fine della stagione.

Non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città, queste persone, sarebbero diventati parte della mia vita. Liverpool non è solo una squadra di calcio. È una passione, una storia, uno spirito che non posso spiegare a chi non fa parte di questo club". Il numero 11 lascia da vera e propria leggenda del club, avendo vinto due titoli di Premier League, una Champions League, una FIFA Club World Cup, una UEFA Super Cup, una FA Cup e due League Cup, oltre ad una FA Community Shield.