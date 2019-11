Salandin: "Piatek giocatore di media fascia, uno di quelli che imbroccano una stagione"

Stefano Salandin, intervistato da Tuttomercatoweb.com, si è espresso sul momento del Milan: "I giocatori rossoneri sono un po' confortati dalla prestazione con la Juve. Il Milan ora deve concentrarsi su un campionato di media qualità, su una stagione di transizione. Se poi a gennaio verrà trovato un grande attaccante, questo sarebbe un bel vantaggio. Piatek delusione? Per me no, nel senso che l'eccezione era l'anno scorso. E' un giocatore solo d'area, di quelli che imbroccano una stagione. Non sa dettare movimenti, è un giocatore di media fascia. Poi ci può anche essere la stagione straordinaria. E' curioso come ci sia stato qualcuno che è rimasto contento di scambiare Piatek con Higuain pagando più il polacco..."