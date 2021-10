L'avventura di Fabrizio Castori sulla panchina della Salernitana è ai titoli di coda. Il tecnico, dopo il ko di ieri sul campo dello Spezia, è stato esonerato. In pole per sostituirlo c'è Stefano Colantuono, già in sede per chiudere l'accordo. Sondato anche l'ex Fiorentina Beppe Iachini.