Salernitana, corsa contro il tempo: 3 strade per evitare l'esclusione dal campionato

La situazione della Salernitana appare ormai disperata. Il 31 dicembre è sempre più vicino, come è sempre più vicina l’esclusione dal campionato. Secondo Il Mattino ci sarebbero 3 strade per salvare il club. La cordata coordinata da Domenico Cerruti è una possibilità, anche se sinora non è stata formulata alcuna offerta: per il gruppo, al momento, la parola d'ordine è cautela. Sembrano esserci anche altri soggetti interessati: un paio di gruppi stranieri, in particolare, avevano manifestato il loro interesse in tempi non sospetti, ma da qui a presentare l'offerta vincolante ce ne passa. L'ultima speranza potrebbe arrivare dall'avvocato Michele Tedesco e dal notaio Roberto Orlando: spinti dalla passione per i colori granata, il loro potrebbe essere un tentativo dell'ultimo secondo, magari per traghettare il club verso nuovi acquirenti senza la tagliola della cessione a tutti i costi.