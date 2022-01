Salernitana, esposto di un fondo svizzero dopo il rifiuto di due offerte di acquisto

Si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione della Salernitana - di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino. È questo il motivo che ha spinto la società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro, a depositare tramite il proprio legale un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno. Lo ha annunciato all'ANSA l'avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella per le verifiche societarie, che sta anche valutando il deposito di un ricorso cautelare.