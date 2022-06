Salernitana, Iervolino: "Le commissioni sono un grosso problema, serve una rivoluzione"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana e Walter Sabatini si sono separati. Tutto a causa di una commissione che l'ormai ex ds del club voleva corrispondere all'agente di Coulibaly. Il presidente Danilo Iervolino si è opposto duramente e da qui è nata la rottura. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club campano spiega la sua posizione in merito alle commissioni: "Questo è un grosso problema. Serve una moral suasion. Invito tutti i presidenti a sottoscrivere un autoregolamento che faccia chiarezza, inserendo limiti massimi sulle commissioni. E’ il momento di accelerare la rivoluzione. Dobbiamo essere tutti compatti nell’ideare un nuovo impianto regolatorio che premi le grandi professionalità che ci sono tra gli agenti, ma che tenga fuori tutti coloro che drenano denaro dal calcio in modo speculativo e disgustoso. Io non pagherò mai queste somme generate da un sistema marcio. E in questi giorni mi hanno dato ragione tanti agenti