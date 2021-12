Salernitana, niente proroga: inutile l'intervento di Marotta per la Serie A

Niente proroga per la Salernitana: ieri, come noto, il Consiglio Federale non ha concesso una dilazione al trust per la cessione del club, con il presidente federale Gabriele Gravina che si è di fatto limitato a leggere l'atto notarile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, non è servito neanche un intervento del consigliere Marotta - a nome della Lega Serie A - a convincere la Federcalcio, che si basava sull'atto di cui sopra, ad aprire alla concessione di ulteriore tempo.