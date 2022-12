Salernitana, Ochoa non teme gli attaccanti: "Inizieremo subito col Milan di Giroud e Leao"

MilanNews.it

Guillermo Ochoa, neo portiere della Salernitana, si è così espresso in conferenza stampa di presentazione:

Quali sono gli attaccanti italiani che teme di più?

"Rispetto tutti, ma non ho paura di nessuno. Certo, siamo in A e tutti gli attaccanti hanno grosse qualità. Inizieremo subito col Milan di Giroud e Leao. L'Inter ha Lautaro Martinez, conosco bene anche Milik della Juventus. Non posso non citare Lozano che è un mio compagno di squadra in nazionale. Sono orgoglioso di poter affrontare campioni di livello internazionale".