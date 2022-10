MilanNews.it

Il Salisburgo - prossimo avversario del Milan in Champions League - vince ancora in campionato e mette in saccoccia tre punti fondamentali che portano momentaneamente la società di RedBull a +5 sullo Sturm Graz secondo. A decidere il match odierno contro l'Hartberg, ultimo in classifica, il gol di Okafor al minuto 48'.