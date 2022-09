Salisburgo-Milan 1-1 all'intervallo: partita vera in Austria

MilanNews.it

Primi quarantacinque minuti molto intensi alla RedBull Arena, partita tosta per i rossoneri. Salisburgo che si presenta propositivo e molto combattivo fin dai primi minuti e quasi sorprende i rossoneri con un pressing asfissiante: man mano che passano i minuti il Milan torna in controllo della gara ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Okafor, abile nel dribblare Kalulu in area e fulminare Maignan. La squadra di Pioli però reagisce dopo una decina di minuti trova il pareggio, meritato, con Saelemaekers: De Ketelaere si abbassa ed è fondamentale per superare il primo pressing, Bennacer conduce e allarga per Leao. Il portoghese mette in mezzo per il numero 56 che con il sinistro non sbaglia. 1-1 all’intervallo, risultato veritiero.