Salvini: "Il fuorigioco fischiato al Milan contro il Napoli far disamorare del calcio"

Raggiunto dai cronisti a margine di una visita al cantiere ex Falck di Sesto San Giovanni, Matteo Salvini, politico e tifoso del Milan, torna sul gol annullato ieri a Kessie per fuorigioco di Giroud: "Un fuorigioco con uno steso a terra come un materasso, con il difensore che gli si arrampica sopra e con l'arbitro che annulla il gol, è una roba da far disamorare del calcio. Ci sono cose più importanti, ma sono ancora incazzato per ieri".