Salvini: "Non dico nulla altrimenti Gattuso si offende. Ma lasciare Calhanoglu per 90 minuti in campo...non lo capisco"

Noto tifoso del Milan, il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha assistito a Roma-Milan, match terminato 1-1. Queste le sue parole: "Sono due punti persi questa sera, ma non dico nulla altrimenti Gattuso si offende. Certo, non capisco come si possa lasciare Calhanoglu per 90 minuti in campo".