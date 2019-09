Salvini: "Questo Milan è la brutta copia di quello dell'anno scorso"

Così Matteo Salvini intervenuto in esclusiva a QSVS su Telelombardia nel post partita di Verona-Milan. “Sarà mica il Milan quello che abbiamo visto, è la brutta copia di quello dell’anno scorso. È la terza partita, vero, ma se cambiamo 18 allenatori ma il risultato non cambia... è imbarazzante. A fine primo tempo a mio figlio che studiava inglese ho detto: ‘Sei convinto di andare al Derby sabato?’. Sarà mica una partita questa, senza gioco e idee. Come avete fatto a promuovere qualcuno? Quanti allenatori abbiamo visto negli ultimi anni? E quanto sono cambiati i risultati? Zero. Forse il problema sta più in alto, in società. Quando hai un fondo come proprietario... Boban e Maldini erano grandi in campo ma non è detto che abbiano successo anche in tribuna. Stiamo giocando peggio dello scorso anno. L’anno scorso siamo andati al Derby convinti di essere favoriti e l’abbiamo presa in quel posto, sabato andremo a San Siro scegliendo se prenderne 3 o 4 ma la storia nei Derby, poi... siamo una squadra da metà classifica. A me piace il presidente che fa il presidente, con tutto il rispetto per Scaroni. La passione è un’altra cosa, mi sembra. Non parlo di competenza, sono l’ultimo dei fessi e sono un tifoso, ma tutte le squadre che dipendono da gente lontana hanno difficoltà. Abbiamo comprato questi giocatori, ma perché non giocano? Perché abbiamo la brutta copia dello scorso anno? Non fatemi... Forza Milan ora e sempre, ma qui cambia poco e niente. Cosa facciamo a fare le campagne acquisti? Ne hanno spesi di soldi. A Milano si stanno occupando di stadio e business, ma non si dovrebbe abbattere San Siro, è un pezzo di storia e un simbolo del calcio mondiale. Parlavo con un dirigente di una società minore e perché si ha sempre la necessità di riempirsi di stranieri pippe e non di giovani? Alcuni stranieri in campo per il Milan stasera secondo voi valgono la pena?. Il Derby è sempre il Derby, per il vero milanista. Partiamo svantaggiati ma mai dire mai. Auguri a tutti gli interisti in studio: vincerete 3-0”.