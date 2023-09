Samardzic racconta il no al Milan: "Ero troppo giovane"

Lazar Samardzic si racconta. Il centrocampista dell'Udinese ha parlato ai taccuini di SportWeek del suo passato ma anche del suo futuro, se si sente pronto per il salto in una big: "Sì, certo. Sono pronto per una grande. Ho 21 anni: tra due anni al massimo lo sarò ancora di più, nella testa e nel fisico. In campo devo migliorare nell’attaccare gli spazi. Il no al Milan? Ero troppo giovane - prosegue il calciatore bianconero -. Non sentivo sensazioni positive e ho preferito rimanere ancora per qualche tempo vicino a casa".