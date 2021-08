Samp-Milan, la probabile formazione rossonera

La formazione del Milan che scenderà in campo contro la Sampdoria è praticamente fatta. In porta ci sarà Maignan, mentre il quartetto di difesa sarà composto da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez; in mezzo al campo, visto l'infortunio di Kessie, ci saranno Bennacer e Tonali, mentre il tridente alle spalle di Giroud (che agirà ovviamente da punta centrale) sarà formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.