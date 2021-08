Sampdoria, allenamento in vista per il Milan: personalizzato per De Luca e Vieira

Meno uno all’esordio in campionato per la Sampdoria. Questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco Roberto D’Aversa e il suo staff hanno incentrato la seduta della vigilia su una partitella a tema tattico e lo sviluppo delle palle inattive. Percorsi individuali per Manuel De Luca e Ronaldo Vieira. Domani, lunedì, è in programma al mattina la rifinitura e cui farà seguito la lista dei convocati per la sfida del “Ferraris” con il Milan, valida per la 1.a giornata della Serie A