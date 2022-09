Sampdoria, crisi profonda per l'ex rossonero Giampaolo: a breve la decisione sul possibile esonero

MilanNews.it

La seconda avventura di Marco Giampaolo alla Sampdoria non sta andando come sperato (24 partite dal suo arrivo con 6 vittorie e ben 15 sconfitte). La società riflette sul futuro del tecnico ex Milan dato che in questa Serie A i blucerchiati sono ultimi con appena 2 punti conquistati nelle prime 7 partite disputate. Giampaolo percepisce uno stipendio importante da 1,3 milioni fino al 30 giugno del 2024. Oggi sarà il giorno decisivo per sciogliere le riserve e al netto della conferma del direttore Carlo Osti è probabile un cambio. I nomi in lista sono quelli di Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto con la stessa Sampdoria, di Daniele De Rossi e di Giuseppe Iachini. A riportare la notizia sono i colleghi di Sportmediaset.