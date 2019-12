Sampdoria, più Thorsby che Bereszynski per la gara contro il Milan

Sarà una Sampdoria decimata quella che affronterà il Milan nella gara del 6 Gennaio a san Siro. Tra le tante assenze registrate, tuttavia, c'è una nota lieta per la squadra di ranieri: il recupero di Bereszynski. Il laterale polacco, assente dal 20 Novembre scorso, è ritornato ieri in campo ed è rientrato definitivamente in gruppo. Nonostante abbia risposto bene al primo allenamento, Bereszynski non dovrebbe partire titolare considerata la giusta prudenza che si deve avere per facilitargli il rientro. Al suo posto, quindi, potrebbe essere adattato Thorsby, di ruolo centrocampista ma all'occorrenza anche terzino.