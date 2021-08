Sampdoria, striscione della tifoseria: "Per noi non è ancora il momento. Rientreremo al 100%"

Partita vera in campo, amicizia fuori. All'esterno dello stadio "Fortunati" di Pavia si sono incontrate le tifoserie di Hellas e Sampdoria, storicamente legate da un saldo gemellaggio. Gli ultras blucerchiati hanno appeso inoltre uno striscione sulle cancellate riguardo la loro posizione sugli ingressi allo stadio: "Per noi non è ancora il momento. Rientreremo al 100%".