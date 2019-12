Sampdoria, tanti assenti nella gara contro il Milan

Manca una settimana alla gara tra Milan e Sampdoria, una sfida importante che dovrà inevitabilmente essere un match di riscatto per entrambe le squadre. Sia i blucerchiati che i rossoneri, infatti, non sono stati protagonisti di un grande inizio di stagione e nella prima gara del 2020 cercheranno una vittoria per cominciare l'anno al meglio. La squadra di Ranieri, tuttavia, dovrà fare i conti con molti assenti. Oltre ai già citati Caprari, Bertolacci, Bonazzoli e Barreto, infatti, i blucerchiati dovranno fare a meno di Ferrari per la lesione del crociato anteriore e con tutta probabilità di Depaoli, a causa di un problema fisico. Tra i probabili assenti figurano anche i nomi di Ekdal e Murru, entrambi ai box per problemi fisici in fase di valutazione.