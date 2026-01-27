San Donato, chiuso l'iter amministrativo per il nuovo stadio del Milan a San Francesco

vedi letture

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il Comune di San Donato Milanese ha deciso di chiudere l’iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco. La decisione è maturata nel corso di un confronto in streaming tra il sindaco Francesco Squeri, l’assessore Massimiliano Mistretta e i rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana.

Alla base della scelta c’è il venir meno delle condizioni per proseguire il percorso amministrativo, in seguito all’acquisto da parte di Milan e Inter delle aree dello stadio Meazza di San Siro, che ha di fatto ridimensionato l’interesse per l’ipotesi di San Donato. Nel corso della riunione, tutti i soggetti coinvolti hanno condiviso la posizione dell’amministrazione comunale, concordando sulla chiusura della procedura e manifestando disponibilità a collaborare in futuro su eventuali nuovi progetti di sviluppo dell’area con valenza sovralocale.

L'area di San Francesco resta comunque di proprietà del Milan, che attraverso SportLifeCity, controllata al 90%, ha già investito circa 40 milioni di euro tra l’acquisto dei terreni e i primi interventi di bonifica. Nelle ultime settimane, infine, si sta facendo strada l’ipotesi che l’area possa essere destinata al nuovo centro del settore giovanile rossonero, una cittadella sportiva attrezzata che potrebbe contribuire anche al recupero urbano e al miglioramento della sicurezza di una zona storicamente problematica di San Donato.