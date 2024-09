San Donato, l'assessore Mistretta: "Il Gran Premio di Monza è l'esempio di come lo stadio del Milan possa essere una grande opportunità per la nostra città"

"Il Gran Premio di Monza, che si tiene comunque ad una certa distanza da San Donato, è l'esempio di come lo stadio del Milan possa in futuro avere uno stretto legame con il tessuto sociale, culturale e commerciale della nostra città": sono queste le parole riportate da Il Cittadino dell'assessore del Comune di San Donato, Massimiliano Mistretta, che ha commentato il fatto che il Gran Premio di Monza che è andato in scena lo scorso week-end ha riempito anche gli hotel di San Donato e ha fatto lavorare tantissimo anche bar e ristoranti.

Mistretta, che vede lo stadio del Milan come una grande opportunità per la città, ha poi continuato: "Nel caso in cui avesse esito positivo l'Accordo di programma, come amministrazione inizieremo a pensare a dei progetti tesi proprio a valorizzare questi aspetti".