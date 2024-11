San Donato, per ora nessun incontro tra il Milan e Squeri. Il sindaco sta facendo preparare una lettera di rivalsa: ecco perchè

Nei giorni scorsi, Francesco Squeri, sindaco di San Donato, aveva chiesto un incontro con i vertici del Milan per parlare del progetto del nuovo stadio rossonero nell'area San Francesco dopo che nelle ultime settimane è tornato di moda per il club rossonero il progetto di costruire il nuovo impianto insieme all'Inter nell'area di San Siro. Questo il comunicato del Comune di San Donato: "A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del Presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, Il Sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società al fine di giungere ad un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter amministrativo ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle Istituzioni coinvolte e di tutti i cittadini. Coerentemente con gli impegni assunti di tenere aggiornati i cittadini su tutte le fasi del percorso del progetto stadio, a seguito dell’incontro il Sindaco aggiornerà sull’esito della riunione e sui contenuti emersi".

Per ora però non c'è stato nessun incontro tra primo cittadino di San Donato e i vertici del Milan. Lo riferisce l'edizione milanese di Repubblica che aggiunge che "Squeri, che deve rendere conto ai suoi cittadini dei soldi e del tempo speso dietro al progetto dell’arena rossonera, sta facendo preparare ai suoi uffici una lettera di rivalsa che chiede al club di rimborsare le spese sostenute dal Comune in caso di rinuncia al piano".