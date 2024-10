San Donato, proseguono i lavori per l'installazione della recinzione intorno all'area dove sorgerà lo stadio del Milan

Proseguono a ritmo serrato i lavori per l'installazione della recinzione della lunghezza complessiva intorno ai 1.500 metri intorno all'area comprata dal Milan a San Donato su cui sorgerà il nuovo stadio del club rossonero. Lo riferisce Il Cittadino che spiega che una parte di perimetro del comparto da circa 300mila metri quadrati è già stata delimitata dalla nuova barriera. Il quotidiano aggiunge poi che il piano prevede anche la posa di un paio di cancelli collocati in prossimità dei due accessi carrabili che, non appena finiti i lavori, potranno quindi essere varcati esclusivamente dal personale autorizzato.

L'installazione della recinzione dell'area, che che era diventata terra di spaccio e di occupazioni abusive, è lo step successivo alla pulizia che era stata effettuata nel luglio scorso in cui erano stati rimossi quintali e quintali di spazzatura che era stata abbandonata nel tempo.