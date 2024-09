San Siro, Monguzzi (Verdi): "Milan e Inter ridicoli, non hanno soldi e interessi sui debiti alti"

Sul futuro di San Siro si torna indietro. L'ultima novità, raccontata dal sindaco Beppe Sala dopo l'incontro di questa mattina con Inter e Milan, è un ritorno al passato: no dei club all'ipotesi di ristrutturazione del Meazza, sì alla costruzione di un nuovo stadio sempre in zona San Siro. Un'ipotesi alla quale la minoranza politica cittadina si oppone da tempo, come ricorda sui propri canali social Carlo Monguzzi, esponente dei Verdi: "Le squadre hanno chiesto un nuovo stadio a San Siro. Il Sindaco è d'accordo. 2 stadi a San Siro sono una follia! Il Comune interrompa il gioco delle 3 tavolette delle squadre e detti indirizzi chiari!"

Continua Monguzzi: "Le squadre cambiano idea ogni 10 giorni e giocano col Comune perché trovano un interlocutore debole e arrendevole.Cambiamo l'ordine di queste cose. Il comune, come suo dovere, detti l'indirizzo chiaro: la ristrutturazione del Meazza! Di fronte a un atteggiamento deciso, dove il Comune impegna tutto il suo peso politico, si sgonfieranno immediatamente tutti i bluff delle squadre, ridicoli perché non hanno soldi e perché in banca gli interessi sui debiti sono alti. Un altro stadio a San Siro sarebbe poi una follia, consumerebbe 50mila mq di verde in un momento in cui bisogna disasfaltare e decementificare".