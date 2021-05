San Siro, nel pre partita di Milan-Cagliari verranno trasmessi dagli altoparlanti i cori della Curva Sud

Domenica sera, durante la fase di riscaldamento che anticiperà il calcio di inizio di Milan-Cagliari, ultima partita casalinga dei rossoneri, verranno trasmessi dagli altoparlanti di San Siro i cori della Curva Sud in modo che i calciatori vengano accolti in campo dalle voci dei tifosi.

A oltre un anno dalla chiusura degli stadi, questo è un piccolo modo per portare i tifosi del Milan a San Siro, vicino alla squadra, in una partita molto importante per questo finale di stagione. I cori verranno alternati alla musica di Radio 105.