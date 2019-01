San Siro o nuovo stadio, Milan e Inter ancora in stallo

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane torna sulla questione stadio. entro la fine del 2018 - si legge - Milan e Inter avrebbero dovuto decidere se ristrutturare San Siro oppure realizzare un nuovo impianto. L’anno è finito, ma la decisione non è stata presa. Dal Comune di Milano non risultano aggiornamenti in programma nel corso di questa settimana. A questo punto, eventuali nuovi contatti con le due società potrebbero avvenire più avanti.