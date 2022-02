San Siro, prato di nuovo al top: lavori in tempi record

Nuove zolle per lo stadio di San Siro. I lavori effettuati durante la sosta hanno restituito a Milan e Inter (che hanno speso 500mila euro, ndr) un terreno di gioco finalmente al top. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giovanni Castelli, l’agronomo che si occupa del prato milanese e di tutti gli altri impianti di Serie A e B. "Questo campo non prende mai la luce, solo un’ora la mattina, poco più. Bisognava lavorare giorno e notte, i tempi erano strettissimi, perciò abbiamo usato qualche persona in più. Dall’inizio della stagione sono state giocate 44 partite, non esiste in nessuna altra parte del mondo, qualsiasi campo si stresserebbe. Lo ribadisco in modo categorico: i parametri prestazionali e anti infortunistici sono sempre stati rispettati. Certo, esteticamente il campo lasciava a desiderare e con le riprese tv di questi tempi è importante che sia anche bello".