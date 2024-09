San Siro, Sala: "Presto incontro con l'Agenzia delle Entrate. Due stadi vicini? Prima di dire che è un'ipotesi solida voglio essere sicuro"

vedi letture

A margine della presentazione della riqualificazione dell'ex istituto Marchiondi, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del futuro di San Siro. Ecco le sue parole riportate da sportmediaset.it: "Stiamo cercando di accelerare con l'Agenzia delle Entrate per avere i valori certi, che sarebbero i valori a cui mettere a bando, sia la struttura di San Siro, sia le aree circostanti.

Due stadi vicini? Prima di dire che è un'ipotesi solida voglio essere sicuro, perché capisco che ci possa essere un disorientamento da parte dei cittadini per le tante ipotesi che abbiamo messo in campo. In questo momento bisogna accelerare, cosa che stiamo cercando di fare, e con l'Agenzia delle Entrate avremo l'incontro in questi giorni".