Sandro Sabatini: "Leao? Gestione sbagliata. Ora vale 50 milioni..."

Tra gli ospiti presenti ieri sera in studio a Pressing, era presente anche Sandro Sabatini, il quale ha rilasciato queste parole su Rafael Leao, lasciato fuori da Paulo Fonseca dalla formazione titolare del Milan contro il Napoli: "A me Leao piace, è un bel giocatore, ma negli ultimi mesi non sta facendo bene. Ha fatto un solo gol nelle ultime venti partite.

Quando si dice che Fonseca sta facendo più il manager che l'allenatore, attenzione perchè con questa situazione Leao ora vale 50 milioni. Non è la gestione corretta".