Sannino: "Pioli, grandissimo lavoro. Ibra? E' l'emblema della squadra"

Queste le parole di Giuseppe Sannino, intervenuto a Radio Sportiva per parlare del Milan: "Sono contento perché finalmente una squadra blasonata punta sui giovani e questo è un segnale importante. Pioli ha rischiato a far giocare giovani nella scala del calcio, ma questi ragazzi stanno dando una grande mano alla squadra rossonera. Diamo atto a Pioli di aver fatto un grandissimo lavoro, anche quando accostavano al Milan un allenatore dall'estero. Sono felice per lui, vincere aiuta a vincere. Ibra? Per forza mentale è l'emblema di questa squadra.