Santi Gimenez a secco: El Bebote non segna da un mese

Il salto di qualità dal campionato olandese a quello italiano, e più nello specifico dal Feyenoord al Milan, sta risultando un pochino più complicato di quanto previsto per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano si è trasferito in rossonero, come uno dei colpi del mercato di gennaio, per una cifra che con i bonus raggiunge i 35 milioni di euro. Dopo un avvio promettente e che ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo generale per una campagna acquisti importante, le polveri dell'attaccante si sono bagnate.

All'esordio in campionato, in casa dell'Empoli, El Bebote ha realizzato il suo primo gol in rossonero, ripetendosi nella gara successiva - dopo l'intermezzo dell'andata dei playoff di Champions - a San Siro contro l'Hellas Verona. Contro gli Scaligeri, il 15 febbraio, l'ultima rete in Serie A per il messicano: poco più di un mese fa. L'ultimo gol in assoluto è arrivato tre giorni dopo contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League: era il 18 febbraio, El Bebote non segna da un mese. Un problema a cui bisogna porre rimedio, anche tattico, in vista della volata finale.