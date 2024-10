Sarr: "Sono di Malmoe. Lì tutti amano Ibra, è un eroe e tutti vorrebbero essere come lui"

Lunga intervista all'edizione odierna de L'Arena per Amin Sarr. L'attaccante del Verona si è raccontato parlando delle sue origini ma anche del suo presente soffermandosi molto su ciò che gli chiede in campo mister Paolo Zanetti: "Sono un giocatore molto veloce quindi mi chiede di usare la velocità per aprire spazi per i miei compagni, di allungare la squadra, tenerla alta.

Cosa significa essere di Malmoe come Ibra? Significa tanto. Sono cresciuto a 10 minuti a piedi da dove vive lui, molto vicino. Tutti a Malmoe lo amano, è un eroe per la città, è un tipo giocatore che tutti vorrebbero esse- re quando crescono. L’impatto che ha avuto Italia è stato incredibile. Conosco anche Hien che ha giocato qui. Mi piacerebbe poter giocare contro il Milan di Ibra".