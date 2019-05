Sarri: "A fine stagione un confronto con la società, non voglio sentirmi giudicato solo per la finale"

Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport, ha parlato di cosa potrebbe succedere dopo la finale di Europa League: "Penso che a fine stagione si debba avere un confronto, tirare le cose che non vanno in maniera reciproca. Si fa in tutte le società, l'ho sempre fatto in passato. Non voglio sentirmi giudicato per gli ultimi 90 minuti ma per gli ultimi 11 mesi. Non ho mai vinto trofei importanti, il gruppo ha superato le difficoltà e merita di vincere qualcosa".