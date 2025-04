Sartori-Milan, l'ad del Bologna smonta questa teoria: "Non si muove da qui"

vedi letture

Anche Giovanni Sartori è rientrato nel casting del Milan per il ruolo di direttore sportivo. Ma in effetti non sarebbe potutto essere altrimenti, anche perché stiamo parlando di una delle figure più esperte ed apprezzate nel mondo del calcio italiano. Per un momento si era anche creduto che questa pista potesse essere percorribile, ma dal Bologna ci hanno tenuto a mettere subito in chiaro le cose.

Nel corso dell'evento che si è tenuto nella giornata di ieri presso Palazzo d'Accursio, l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha così parlato in merito al futuro non solo di Giovanni Sartori, ma anche di Vincenzo Italiano, altro nome accostato al Milan nel corso di queste settimane: "Le voci su Sartori? Conosco Giovanni da decenni: posso solo dire che la sua serietà, al di là dei contratti, è fuori discussione. Ad Italiano e il suo staff poi, abbiamo già manifestato la volontà di proseguire il rapporto: per i risultati, ma anche per il modo in cui è entrato nella testa dei giocatori. Credo che in generale non ci saranno problemi per il futuro della struttura dirigenziale".