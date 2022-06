Sassuolo, Carnevali: "Scamacca? Per lui e altri ci sono già stati dei contatti, ma ancora nulla di concreto"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, intervistato da Sky, ha rilasciato queste parole sul mercato di alcuni giocatori neroverdi: "Di concreto non c'è ancora nulla. Per i giocatori come Scamacca e altri ci sono stati dei contatti, ma è ancora presto per parlare di qualcosa di concreto. Siamo solo all'inizio del mercato".