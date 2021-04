Sassuolo, De Zerbi: "Berardi è il nostro fuoriclasse"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 APR - Se la gode questa seconda vittoria di fila, Roberto De Zerbi che consolida l'ottavo posto dei neroverdi. "Era per noi una partita fondamentale - afferma il tecnico del Sassuolo -. Non proprio bene il primo tempo ma dopo i gol ci siamo sciolti". "E' stato importante dare continuità dopo la vittoria di Benevento, ma soprattutto abbiamo ritrovato giocatori importanti: possiamo fare a meno di tutti, ma i giocatori non sono tutti uguali. Come Berardi che per noi è sempre determinante, il nostro fuoriclasse", sottolinea De Zerbi. Il quale sul proprio futuro è ancora abbottonato: "Con Carnevali abbiamo parlato, è da capire se dopo tre anni sono ancora l'uomo giusto al posto giusto: ma da qui nessuno scappa, valuteremo". (ANSA).