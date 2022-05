Sassuolo, Dionisi: "Milan? Vogliamo finire bene, la valenza della partita ci motiverà di più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso a DAZN dopo la vittoria contro il Bologna e in vista della sfida contro il Milan: "Arbitri dello Scudetto? Sinceramente non ci preoccupa per niente. E' stimolante. Vogliamo finire bene e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Sappiamo qual è la valenza della partita per il nostro avversario e noi siamo solo più motivati da questo, anche perché lo stadio sarà pieno come poche altre volte in stagione. Che vinca il migliore, che probabilmente è il nostro avversario, ma noi ci proveremo perché vogliamo finire al meglio il campionato. Il rischio di non fare bene contro il Milan ci sarà. Il Milan si merita quello che ha fatto fino ad oggi, noi faremo di tutto per arrivare a 53 e invertire il pronostico".