Sassuolo, Dionisi: "Tutti vorranno giocare contro il Milan, la prepareremo per vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuoloi, si è così espresso a DAZN in vista della gara contro il Milan: "Per il campionato sarebbe bello che tutto si decidesse all'ultima. Sappiamo che sulla carta siamo sfavoriti. Sarebbe bello che la gara sia in uno stadio pieno, noi la prepareremo per vincere. Sappiamo che partiamo sfavoriti ma ci alleneremo serenamente, tutti vorranno giocare contro il Milan".