Sassuolo, Fabris: "Per il Milan in cinque minuti 100mila persone hanno richiesto i biglietti"

Andrea Fabris, direttore organizzativo del Sassuolo, è intervenuto nel corso dell'evento "Un anno di Generazione S" parlando anche della vendita dei biglietti di Sassuolo-Milan: "Stamattina avevamo un po' di apprensione perché in 5 minuti c'era una richiesta di 100mila persone. Il sistema ha retto bene, con grande equilibrio e tranquillità e nel giro di un'ora lo stadio era completamente esaurito, questo ci risolve un problema ma è chiaro che la gente cercherà di trovare i biglietti in ogni modo. Stiamo dialogando ottimamente con il Milan, che ringrazio per la collaborazione, io credo che a prescindere dal risultato sarà una grande giornata di festa. Biglietti non ce ne sono più".