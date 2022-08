Sassuolo-Milan 0-0, la Gazzetta titola: "Leao-De Ketelaere? No, Maignan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito allo 0-0 di ieri del Milan sul campo del Sassuolo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao-De Ketelaere? No, Maignan". Secondo pareggio nelle prime quattro giornate di campionato per i rossoneri che se sono usciti con un punto dal Mapei Stadium devono ringraziare il portiere francese, ancora una volta decisivo grazie al rigore parato nel primo tempo a Berardi.