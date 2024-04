Sassuolo-Milan all'arbitro Massa: i precedenti non sorridono ai rossoneri

La partita in programma domenica alle ore 15 fra il Sassuolo di Davide Ballardini ed il Milan di Stefano Pioli è stata affidata all'arbitro Davide Massa di Imperia.

Fra il fischietto ligure e il Milan ci sono ben 21 precedenti, ma questi non sono molto positivi: sono infatti 7 le vittorie, 5 le sconfitte e ben 9 i pareggi. In questa stagione Massa si è incrociato con i rossoneri entrambe le volte in quel di San Siro: in occasione della partita d'andata contro la Lazio (2-0 Pulisic, Okafor), match valido per la 7^ giornata di questa Serie A, e nella rocambolesca sfida con il Bologna terminata 2 a 2 alla 22^ giornata.