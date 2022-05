Sassuolo-Milan, una sfida globale: oltre 100 paesi collegati, 240 gli eventi creati dai club nel mondo

Fonte: AC Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18:00 il Milan chiuderà il proprio percorso nella Serie A 2021/22 al Mapei Stadium, casa del Sassuolo, i cui spalti saranno oggi gremiti di tantissimi tifosi rossoneri (almeno 18 mila) partiti alla volta di Reggio Emilia per rimanere al fianco dei propri giocatori fino all’ultimo triplice fischio di questa stagione.

Dal Mapei Stadium la passione rossonera abbraccerà però tutto il mondo: dall’Indonesia al Giappone, da Trinidad Tobago al Brasile, fino ad arrivare alla Cina, Australia e Canada, saranno oltre 100 i Paesi collegati per vivere ogni istante del match. Ma non solo: i Milan Club in tutto il modo hanno organizzato oltre 240 eventi in oltre 50 paesi diversi per assistere tutti insieme all’incontro in Europa, Africa, Stati Uniti, Sud America, Oceania e Asia (dove l’Indonesia con più di 100 eventi è uno dei Paesi più attivi).

Il sostegno alla squadra arriverà però ovviamente anche da Milano e in particolar modo dalla sede di Casa Milan, cuore rossonero pulsante: il moderno quartier generale del Club ospiterà un Watch Party dedicato alle celebrità dal cuore rossonero; il Bistrot è ormai da diverso tempo completamente sold-out in vista di questo fondamentale match day, mentre lo store e il Museo Mondo Milan saranno sicuramente meta per tantissimi cuori rossoneri.

Grazie ai risultati sul campo e alle attività fuori dal campo, guidate da una visione internazionale che fa leva sull’innovazione e il digitale, il brand Milan è tornato ad attrarre e catalizzare la passione di milioni di tifosi nel mondo (oltre 500 milioni secondo dati nielsen). Il Milan è il club italiano con la migliore reputazione in Italia, Cina e USA secondo l’analisi del Football Index pubblicata ad aprile 2022 da YouGov, una delle più auterovili delle società di ricerche di mercato globale. Tra i mercati di rilievo con più tifosi milanisti a livello globale, spiccano la Cina (oltre 146 milioni), gli Stati Uniti (oltre 43 milioni), Indonesia (oltre 34 milioni) e Brasile (oltre 32 milioni).

Milan Club nel mondo: in aggiunta agli oltre 900 ufficiali, ve ne sono almeno un altro migliaio non ufficiali ma molto molto attivi. I Milan Club rivestono un ruolo importante nella connessione con gli oltre 500 milioni di fan del mondo del Milan. Da sottolineare come questi abbiano creato delle vere e proprie piattaforme mediatiche (podcast, canali Twitch o YouTube) capaci di catalizzare l’interesse e la passione dei milanisti su un determinato territorio. I Milan Club sono una connessione importante con il territorio, capaci anche di catalizzare la passione per fare del bene. Ad esempio, durante la tournee dell’estate 2019 Baresi ha guardato Milan vs Bayern Monaco con i tifosi presso la sede del Milan Club New York. Il Milan Club New York ha organizzato una lotteria durante la serata, durante la quale sono stati raccolti 4.000 USS che sono stati donati da Fondazione Milan alla fondazione Top Soccer, Charity della US Soccer Federation che si occupa di accesso allo sport per disabili.