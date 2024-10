Saudati: "Auguro a Camarda di fare una carriera alla Ciro Immonbile"

Oggi Luca Saudati, ex giocatore del Milan, è stato ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, e ha parlato principalmente di Francesco Camarda, ieri esordiente in Champions League a 16 anni, e del suo percorso di crescita fra prima squadra e Milan Futuro, la formazione under 23 dei rossoneri iscritta da quest'anno al campionato di Serie C. "A prescindere dal gol annullato e mi dispiace per lui perché si vedeva la delusione sul suo volto, sta dimostrando di essere un buon profilo. Ha già esordito in Serie A e nel Milan Futuro sta facendo vedere il suo lavoro".

C'è un attaccante del recente passato a cui si può accostare Camarda per caratteristiche?

"Credo sia prematuro fare un paragone con qualche attaccante di alto livello. Deve dimostrare ancora tanto. Io gli auguro di fare una carriera alla Immobile. Perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo, sia per il fiuto del gol che per l'aiuto alla manovra".