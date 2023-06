Savicevic: "Maldini via dal Milan? Sinceramente non me l'aspettavo"

MilanNews.it

Dejan Savicevic, ex-calciatore rossonero, è stato intervistato a Istanbul dai colleghi di Sky Sport. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sull'addio di Maldini dal Milan: "Sinceramente non me l’aspettavo: l'anno scorso il Milan ha vinto il campionato quando nessuno se l'aspettava. Non puoi sempre vincere. Da quello che ho letto, lui non era soddisfatto per i rinforzi: gli americani non capiscono niente di calcio, vivono in un altro modo rispetto a noi in Europa. Vivere di sport è un’altra cosa. Non si può giocare a calcio come in Nba".