Scala: "Il Milan è una grande squadra, Pioli rimarrà per molto, molto tempo"

Nevio Scala, pluripremiato ex calciatore ed ex allenatore, è intervenuto ai microfoni dei media presenti all'evento organizzato per celebrare il quarto anno di attività della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci (Firenze). Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW:

Come le sembra il Milan di oggi?

"Il Milan è una grande squadra, che nell'anno dello Scudetto ha fatto delle cose incredibili. Poi un po' si è fermato, ha qualche battuta d'arresto che varrebbe la pena valutare. Io però sono tifoso dei rossoneri e per me il Milan è sempre una grande squadra".

E di Pioli che idea si è fatto?

"Fare l'allenatore oggi è ancora più difficile, i tecnici sono sempre sotto pressione. Credo che Pioli stia facendo un ottimo lavoro e che non debba avere paura di essere sostituito. Penso che rimarrà al Milan per molto, molto tempo".