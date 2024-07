Scambio di maglie e chiacchiere a fine partita fra Theo, Leao e Giroud: il video

Ieri sera è andata in scena una delle partite più attese dell'Europeo per i tifosi milanisti: quella fra la Francia di Theo Hernandez, Maignan e Giroud ed il Portogallo di Rafael Leao. In palio c'era il passaggio alle semifinali di Euro2024, pass che i Les Blues di Didier Deschamps sono riusciti a strappare solo al termine di un'intensa lotteria di rigori, culminata con quello vincente, ed all'angolo, di Theo Hernandez.

Per una sera, dunque, i pilastri del Milan di Stefano Pioli e di quello che verrà sono stati avversari, ma al triplice fischio è come se nulla fosse successo, come d'altronde confermato anche dalle immagini della UEFA. Nel tunnel del Volksparkstadion di Amburgo, infatti, Theo, Giroud e Leao sono stati ripresi a scambiarsi due chiacchiere, oltre che le maglie, dopo un'intensissima partita, che alla fine dei conti ha visto passare la squadra più strutturata e forte, nonostante il Portogallo si sia reso pericoloso in più occasioni proprio grazie alle sgroppate sulla fascia sinistra del numero 10 rossonero.