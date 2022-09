Scaroni: "Ad di Milano-Cortina? Operazione impossibile, resterò presidente del Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine della cerimonia in piazza Diaz per i 40 anni della morte del generale dalla Chiesa, ha escluso così un suo impegno alla guida della Fondazione Milano-Cortina 2026: "Mi piace Milano, mi piace Cortina, mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tanti impegni che la vedo una operazione impossibile - riportano i colleghi di Calcio&Finanza. Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose. Come faccio con tutte le cose che devo fare? Se resterò presidente del Milan? Certamente: sono milanista e ho avuto qualche piccola soddisfazione col Milan, siamo d’accordo".